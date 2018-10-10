Altın Nota Beste Yarışması başvuruları başladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Nota Beste Yarışması için başvurular başladı. Eserleriyle başvuru yapmak isteyen bestekâr ve söz yazarlarının 14 Ocak 2019 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Altın Nota Beste Yarışması'nı dördüncü kez düzenliyor. Türk Sanat Müziği repertuvarını geliştirmek, özgün ve nitelikli eserler kazandırmak, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Altın Nota Beste Yarışması'na başvurular başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak başvurular 14 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Ödül miktarları ise şubat ayı içerisinde belirlenecek.

Güncel makamlarda bestelenmiş, özgün eserlerle yapılan katılımların kabul edileceği 4'üncü Altın Nota Beste Yarışmasına katılmak isteyen besteciler detaylı bilgiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi web adresi, 'https://www.antalya.bel.tr'den alabilecek.