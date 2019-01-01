Altgeçitte art arda kaza

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da altgeçitte kaza yapan iki otomobil trafiği engelledi. Kaza nedeniyle kapatılan altgeçide girmeye çalışan iki araç daha kaza yaptı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı'ndan, 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halinde olan Gülce K. yönetimindeki 07 EOV 46 plakalı otomobil, altgeçitte yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine girdi. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen Deniz Y. yönetiminde 07 MNC 14 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Gülce K.'nın kullandığı otomobil refüje, Deniz Y.'nin kullandığı otomobil ise altgeçidin beton duvarına çarptı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri altgeçidin girişinde trafiği durdurdu.

Kazanın olduğu altgeçide girmeye çalışan ve uyarıları fark etmeyen, sürücüleri öğrenilemeyen 07 T 3104 ve 07 T 0189 plakalı araçlar ise altgeçit girişinde kaza yaptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, her iki kazaya karışan araçların yol üzerinden çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

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