Altaylı: Hayal etmeden hedeflerimize ulaşamayız

ADANA,()- TED Adana Koleji, School Maker Faire etkinliğinin bu yıl “Hayal et, keşfet, yap!” sloganıyla 4.sünü gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TED Adana Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Taha Altaylı, önemli olanın öğrencilerinin hayal gücünü kullanmalarını ve hayal etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Altaylı, "Öğrencilerimiz bilgiyi görerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Açılan 65 atölyede de öğrenciler kimin neyi hayal ettiğini görecekler. Hayal etmenin sonucunda neyi üretebildiklerini görecekler. Bu aynı zamanda öğrencilerimize sorgulamayı da kazandırıyor. Gençlerin, okuyarak, araştırarak, öğrenerek kendilerini yetiştirmeleri lazım. TED Adana Koleji ‘nde öğrencilerimiz ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişiyor’’ dedi.

Taha Altaylı, School Maker Flaire etkinliği dışında her yıl TEDX konuşmalarını da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu etkinliğimizde önemli isimleri ağırlıyoruz. Örneğin geçen etkinliklerimizde, bankacılık sektöründe duayen Denizbank’ın Genel Müdürü Hakan Ateş’i, yine kendi alanında çok önemli filmlere imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Osman Sınav’ı, yazar oyuncu İclal Aydın’ı misafir ettik" diye konuştu.

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