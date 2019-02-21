Alsancak Devlet Hastanesi konusundaki endişelerini dile getirdiler

İZMİR'deki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin kapatılması ya da dal hastanesi olmasını istemeyen Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, Konak ilçesinin 2. basamaktaki tek devlet hastanesinin tüm branşlarda hizmet vermeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hastanenin bahçesinde bir açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir ile özdeşleşmiş Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin 7 bin 112 metrekare alanda 1978 yılından bu yana hizmet verdiğini belirttı. İzmir'in merkezinde olması, her yerden ulaşım kolaylığı ile günde 2 bin 500 ila 3 bin hastaya hizmet veren hastanenin tüm branşlarda sağlık hizmetini sürdürmesi gerektiğini söyledi. İzmir'de 150 yıldan bu yana genel sağlık hizmetlerini tüm branşlarda veren Alsancak Devlet Hastanesi'nin dal hastanesine çevrilerek sağlık hizmet alanının daraltılmak istendiğini öne süren Doğruyol, dün (çarşamba) yaptıkları basın açıklaması duyurusunun ardından bu sabah kendilerine ulaşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur'un iddiaları yalanladığını dile getirdi. Doğruyol, "Zaman zaman Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapanması ya da taşınması konusunda duyumlar alıyoruz. Ancak bugün yapacağımız açıklamanın duyurusunu yapınca İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, bu sabah arayıp davet etti. Hastanenin kapatılmasıyla ilgili böyle bir girişimlerinin olmadığını ifade etti. Biz kapatılacağını değil Alsancak Devlet Hastanesi'nin doğum hastanesi şekline dönüştürüleceğini duymuştuk. Bediha hanım kesinlikle Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapatılmayacağı ile ilgili bizlere bilgili verdi. Biz yine de bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Amacımız kimseyi mağdur etmek yada suçlamak değil" diye konuştu.

Yaklaşık 360 bin nüfusuyla Anadolu'daki pek çok ilden daha büyük olan Konak ilçesinin 2. basamakta tek devlet hastanesinin Alsancak Devlet Hastanesi olduğunu ifade eden Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

"Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin doğum hastanesine dönüştürülmesiyle farklı branşlardan hizmet alamayan vatandaşların ve acil vakaların Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yani tek merkeze yönelmesi hizmetin aksamasına ve sıkıntılı olan bölge trafiğinin de felç olmasına sebep olacaktır. Mevcut haliyle aynı ilçe sınırları içerisinde kalan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yükünü aldığı gerçeğini kimse inkar edemez. Doğum hastanesine ihtiyaç elbette vardır. Neden Konak Doğum Hastanesi'ni kapattınız? FETÖ'den devlete geçen Çankaya'daki özel hastanenin 53 adet özel odası varken neden diş hastanesi yaptınız?"

DESTEK İSTEDİ

Hastane zarar ediyor mantığıyla ya da şehir hastanesine hasta aktarma yönünde yapılacak değişiklikleri kabul etmediklerini belirten Ahmet Doğruyol, ilde uzun vadeli sağlık kuruluşları planlaması yapılmadığını öne sürerek, "Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüz 5 ayrı yerde hizmet vermektedir. Biz Alsancak Devlet Hastanesi'nin devlet hastanesi olarak kalmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanımızdan, Valimizden, milletvekillerinden ve bürokratlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Doğruyol'un ardından söz alan aynı hastanede görevli psikiyatri uzmanı Haluk Sunday Ataman, hasta hekim işbirliği için sağlıklı bir ilişki kurulması gerektiğini söyleyerek zaman zaman sürtüşmeler yaşansa da bu durumun zaman ve uygun koşulların sağlanmamasından kaynaklandığını ileri sürdü. Sağlık Müdürü'nün yaptığı açıklamayı eleştiren Ataman, "Sağlık Müdürümüz bir açıklama yapmış, ama biz o güveni kaybetmiş vaziyetteyiz. Acaba bugün söylenen yarın çiğnenir mi diye uyanık durmaya çalışıyoruz. Bugün başhekimin gelip 'ben görüştüm huzursuz olmayın' demesi lazım. Bu açıklamayı yapan Sağlık Müdürü bu kalabalığın önünde aynı konuşmayı yapsın. 'Ben bu değişikliğin olmayacağına söz veriyorum' desin" diye konuştu.

Açıklamaya Alsancak Hareketi Derneği, Alsancak Mahalle Muhtarlığı, Konak Kent Konseyi, Göztepe Soroptomist Derneği gibi çok sayıda grup, dernek ve hastane personeli ile vatandaşlar destek verdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI