Alpullu'da TCDD personeline afet bilgilendirme eğitimi

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesi'nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Alpullu Şefliği personeline, afet bilgilendirme eğitimi verildi.

Kırklareli AFAD arama ve kurtarma ekipleri tarafından TCDD Alpullu Şefliğinde çalışan personele, deprem, yangın ve buna benzer felaketlerde acil kurtarma eğitimi verildi. Verilen eğitimin ardından yangın tatbikatı yapıldı. Daha sonra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait arama kurtarma aracı ile malzemelerinin tanıtımı yapılarak, çalışmaları hakkında bilgi verildi.