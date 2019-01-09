Alpullu Belediyesi'nden kadınlara özel etkinlik

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’NİN Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belediyesi tarafından her ay belde kadınları için düzenlenen etkinlikte hanımlar doyasıya eğlendi.

Lüleburgaz Devlet Su İşleri Lokali'nde gerçekleşen kadınlar gününde çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirildi. Öpücükle fotoğrafa ruj izi bırakma, oryantel, şarkı söyleme ve keçeli kalemle yazı yazma yarışmaları yapıldı ve yarışmalarda birinci gelenlere hediyeler takdim verildi.

Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı’nın eşi Naciye Kırcı’nın yaklaşan doğum günü için sürpriz pasta ve kutlama yapıldı.