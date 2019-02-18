Alper Taşdelen, yeni dönem projelerini anlattı

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu, 100’üncü Yıl ve Seyranbağları'nda Başkentlilerle buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taşdelen, 5 yılda yaptığı çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı.

Başkan Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın Konutkent'te düzenlediği ve 100'ü aşkın sivil toplum örgütünün buluştuğu ‘Birlik ve Dayanışma’ etkinliğine katıldı. Başkan Taşdelen, Çankaya’nın emeğin, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalesi olduğunu ve bu bilinçle daha çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Taşdelen, "Nazım’ın dediği gibi 'en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız'. O güzel günleri çok çalışarak hep birlikte yaşayacağız. Hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çankaya’ya verdiğimiz her sözü tuttuk. Çankaya’nın en büyük yatırım programını yaşama geçirdik. İkinci dönemde çok büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım" dedi.

Başkan Taşdelen, Çankaya'ya Atatürk Orman Çiftliği'nin standart ve ölçülerinde Bademlidere ve Kırkkonaklar bölgesinde yepyeni bir kent parkı kazandıracaklarını söyledi. Büyük yatırımlara devam edeceklerini belirten Taşdelen, "Bademlidere Kent Parkını Türkiye’de örnek olacak özelliklerle inşa edeceğiz. 750 bin metrekare büyüklüğündeki alanı mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alanı dev bir kent parkına dönüştüreceğiz. Ankara’mıza yeni bir Atatürk Orman Çiftliği kazandıracağız” diye konuştu.

ÜMİT GENÇLİK MERKEZİ

Başkentli gençler için yepyeni bir proje hazırladıklarını kaydeden Taşdelen, şunları söyledi:

"Çankaya Belediyesi olarak yeni dönemde Maltepe'deki AVM'yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi. O yüzden hizmete açacağımız gençlik merkezimizin adını ‘ümit’ koyduk. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına 22 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Ümit Gençlik Merkezi’miz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphane, 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

Konuşmasında Çankaya'ya yeni dönemde özel bir müze kazandıracaklarını söyleyen Alper Taşdelen, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Çankaya’da Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, Atatürk’ün dehasının ve liderliğinin 3 boyutlu görüntü, ses ve müzik efektleriyle çok yönlü ve etkili olarak anlatılacağı bir ‘Kurtuluş Savaşı Müzesi’ kuracağının da müjdesini verdi.

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