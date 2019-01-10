Alparslan Türkeş’in adı Osmangazi’de caddeye verildi

BURSA’da, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerini birbirine bağlayan yollun adı Osmangazi Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alınan kararla 'Alparslan Türkeş Caddesi' olarak değiştirildi.

Osmangazi Belediye Meclisi, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerini birbirine bağlayan 20 metre genişliğindeki bin 530 metrelik caddeye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismini verdi. MHP Grubu’nun meclise sunduğu önerge Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, oy birliğiyle kabul edildi. Önerge üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Dündar, “Yunuseli ve Güneştepe Mahalleleri’ni kapsayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Neşet Ertaş Caddeleri arasında bin 530 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki caddeye merhum Alparslan Türkeş’in ismini verdik. Hayırlı olsun” dedi. MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın da, Dündar ve Meclis üyelerine konuya ilişkin teşekkür edip, “Merhum Alparslan Türkeş, Türk dünyasında kabul görmüş, Türkiye’de de artık her kesim tarafından kabul edilen değerli bir şahsiyettir. Bu önemli şahsiyetin isminin Osmangazi’de yaşatılacak olması bizleri çok memnun etti. Başkanımız Mustafa Dündar ve meclis üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

MHP Osmangazi İlçe Yönetimi de meclis toplantısı sonrasında Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

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