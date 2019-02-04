Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda sona gelindi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'nin bin 650 metre ile en uzun battı-çıktısı olma özelliğine sahip kavşakta ikinci etabın asfaltlama çalışmaları devam ederken, bir yanda da korkuluk demirlerinin montajına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi finansmanıyla Turgutlu Belediyesi'nin ortak projelerinden biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı bitmek üzere. Asfaltlama çalışmalarının sürdüğü kavşakta peyzaj ve demir korkulukların montajına başlandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "Bilindiği üzere Türkiye'nin en uzun battı-çıktısına sahip kavşağımızın birinci etabının ardından ikinci etabında da çalışmalar son sürat devam ediyor. Yan yolların asfaltlama çalışmasında sona gelindi. Drone ile de görüntülediğimiz kavşağımızda proje artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Fotoğraflarda da yapılan çalışmanın ne kadar mühim ve gerekli olduğu görülüyor. Kavşağın yapım çalışmaları sırasında trafik sıkışıklıklarının yaşandığı da oldu. Fakat çalışmalar tamamlandığında halkımız ne kadar önemli ve faydalı bir çalışma olduğunu anlayacaklar" dedi.

İZMİR, ()

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