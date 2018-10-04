Almanya'nın Birliği Günü İzmir'de kutlandı

ALMANYA'nın Birliği Günü'nün 28. yıldönümü, İzmir'deki bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Geçen yıl Türk Marşı olarak da bilinen Wolfgang Amadeus Mozart'ın A-Dur-Sonat üçüncü bölümünü seslendirerek konuklarına sürpriz yapan Başkonsolos Rainer Lassig, yine piyano başına geçti ve Türk-Alman dostluk sonatı olarak nitelediği, Mozart'ın 'Rondo Alla Turca' adlı aynı sonatının birinci bölümünden farklı varyasyonlarından bir kesit sundu.

Başkonsolos Rainer Lassig ve eşi Martina Lassig ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, başkonsoloslar, konsoloslar ile iş, sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra İzmir'de yaşayan Almanlardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

İzmir'de bir yılı aşkın zamandır yaşadıklarını ve görev yaptığını belirten Başkonsolos Lassig, bundan bir yıl öncesine kadar iki ülke arasında siyasi anlaşmazlıklardan ötürü hissedilebilir gerginlikler bulunduğunu ve bu arada siyasi ilişkilerin özünde düzeldiğini ifade ederek, "Alman Dışişleri Bakanı, eylül ayının başında Ankara ve İstanbul'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ise geçen hafta Almanya'da bir devlet daveti çerçevesinde davetliydi. Ege Bölgesi ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler olumlu gelişmeler kaydetti. Alman turistlerin sayısı yine neredeyse eski seviyesine ulaştı ve artmaya devam ediyor. Alman Ekonomi Topluluğu'nun canlandırılması da olumlu neticeler getirdi. İlgili iş insanları İzmir Alman Başkonsolosluğu ve farklı şirketlerin daveti ile birkaç ayda bir buluşup, güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor" dedi.

Görev bölgesindeki Türk- Alman kültür ilişkilerinin özellikle altını çizmek istediğini dile getiren Başkonsolos Lassig, "Goethe Enstitüsü muhteşem bir dil ve kültür işi gerçekleştiriyor. Bunun için yönetici sayın Bayan Weber'e teşekkür ediyorum. Alman Okulu İzmir bu günlerde büyükelçiliğin bünyesinde bulunan Türkiye'deki tüm okullar gibi Ankara ve Berlin arasında yapılan görüşmeler neticesinde daha sağlam bir hukuki zemine oturtulacaktır" diye konuştu.

Bundan 3 hafta önce Bergama'daki Pergamon kazılarının 140. yılının kutlandığını hatırlatan Başkonsolos Rainer Lassig, bunun için Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne teşekkür etti. Başkonsolosluk olarak da kültür etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Lassig, "Bu yıl, 15 Aralık tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin büyük salonunda büyük orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki Olten Filarmoni ile gerçekleştirmeyi öngördüğümüz yeni yıl konserinde sizlerin de katılımını ümit ediyorum" dedi.

Alman Başkonsolosluğunun şu anda bulunduğu binada 3 yıl hizmet vereceğini açıklayan Başkonsolos Rainer Lassig, bu sürenin ardından ise bina inşa etmek üzere kiralanabilecek veya satın alınabilecek bir yapı arayışı içinde olduklarını ve yine Balçova veya yakın komşu ilçelerde bulunmasının tercih sebebi olduğunu dile getirdi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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