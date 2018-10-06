Almanya'nın Birliği Günü İzmir'de kutlandı

ALMANYA'nın Birliği Günü'nün 28. yıldönümü, İzmir'deki bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Geçen yıl Türk Marşı olarak da bilinen Wolfgang Amadeus Mozart'ın A-Dur-Sonat üçüncü bölümünü seslendirerek konuklarına sürpriz yapan Başkonsolos Rainer Lassig, yine piyano başına geçti ve Türk-Alman dostluk sonatı olarak nitelediği, Mozart'ın 'Rondo Alla Turca' adlı aynı sonatının birinci bölümünden farklı varyasyonlarından bir kesit sundu.

Başkonsolos Rainer Lassig ve eşi Martina Lassig ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, başkonsoloslar, konsoloslar ile iş, sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra İzmir'de yaşayan Almanlardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01) Murat Reha Yorgancıoğlu, Luigi-Mathilda İanuzzi, Özlem Yorgancıoğlu, Fatih Çakmakoğlu,Yıldız - Altan Ünsal, Martin Sanford, Candan Çorbacıoğlu, Nüket -Mazhar İzmiroğlu, Abdullah Çorbacıoğlu

02) Yusuf-Gamze Öztürk

03) Mustafa Ülkü Caner, Melis Caner

04)Özlem Günerli, Gülcan Arı, Alev Akçam

05)Marcus Woylmer, Serap Sönmez, Halime Büyükyüksel, Alper Kalaycı

06) Miora- Letitia Ştefan

07)Nevin Can

08) Muzaffer -Bircan Tağıl, Alhim Müller, Katrin Heidrich

09) Nalan Bostancıoğlu

10)Hasan Hüseyin Yılmaz, Necdet Polat, Seda Genç

11)Selma Demirayaklı

12)Ceren, Alisa, Ali Güral

13)Mehmet Ali Molay, Muharrem Toprak

14)Nesrin Çetiner, Nermin Balamtekin Kaya

15)Nurşin-Mehmet Tiryaki

16) Asuman Kapancıoğlu, Mehtap Müller

17) Berkay Eskinazi

18)Burcu-Erol Tüfekçi

19)Dirk-Füsun Rahlenbeck, Kenan Rahleneck

20)Emine-Fatih Özfatura, Aslı Gedikli

21)İdil Yiğitbaşı, Sırrı Aydoğan, Ahmet Yiğitbaşı

22) Rainer-Martina Lassig, Dirk-Füsun Rahlenbeck

23)Tamer Bozoklar, Selim Gökdemir

24)Tolga Gencer, Pınar Öz

25)Yaşar-Şerife Eren

26)Raiener Lassig