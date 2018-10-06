Almanya'nın Birliği Günü İzmir'de kutlandı

ALMANYA'nın Birliği Günü'nün 28. yıldönümü, İzmir'deki bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Geçen yıl Türk Marşı olarak da bilinen Wolfgang Amadeus Mozart'ın A-Dur-Sonat üçüncü bölümünü seslendirerek konuklarına sürpriz yapan Başkonsolos Rainer Lassig, yine piyano başına geçti ve Türk-Alman dostluk sonatı olarak nitelediği, Mozart'ın 'Rondo Alla Turca' adlı aynı sonatının birinci bölümünden farklı varyasyonlarından bir kesit sundu.
Başkonsolos Rainer Lassig ve eşi Martina Lassig ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, başkonsoloslar, konsoloslar ile iş, sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra İzmir'de yaşayan Almanlardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01) Murat Reha Yorgancıoğlu, Luigi-Mathilda İanuzzi, Özlem Yorgancıoğlu, Fatih Çakmakoğlu,Yıldız - Altan Ünsal, Martin Sanford, Candan Çorbacıoğlu, Nüket -Mazhar İzmiroğlu, Abdullah Çorbacıoğlu
02) Yusuf-Gamze Öztürk
03) Mustafa Ülkü Caner, Melis Caner
04)Özlem Günerli, Gülcan Arı, Alev Akçam
05)Marcus Woylmer, Serap Sönmez, Halime Büyükyüksel, Alper Kalaycı
06) Miora- Letitia Ştefan
07)Nevin Can
08) Muzaffer -Bircan Tağıl, Alhim Müller, Katrin Heidrich
09) Nalan Bostancıoğlu
10)Hasan Hüseyin Yılmaz, Necdet Polat, Seda Genç
11)Selma Demirayaklı
12)Ceren, Alisa, Ali Güral
13)Mehmet Ali Molay, Muharrem Toprak
14)Nesrin Çetiner, Nermin Balamtekin Kaya
15)Nurşin-Mehmet Tiryaki
16) Asuman Kapancıoğlu, Mehtap Müller
17) Berkay Eskinazi
18)Burcu-Erol Tüfekçi
19)Dirk-Füsun Rahlenbeck, Kenan Rahleneck
20)Emine-Fatih Özfatura, Aslı Gedikli
21)İdil Yiğitbaşı, Sırrı Aydoğan, Ahmet Yiğitbaşı
22) Rainer-Martina Lassig, Dirk-Füsun Rahlenbeck
23)Tamer Bozoklar, Selim Gökdemir
24)Tolga Gencer, Pınar Öz
25)Yaşar-Şerife Eren
26)Raiener Lassig