Almanya'dan gelen 8 öğrenci Torbalı'da staj yapacak

ALMANYA'nın Bochum şehrindeki ticaret meslek koleji 'Louis-Baare-Berufskolleg'de eğitim gören 8 öğrenci, stajlarını Torbalı Ticaret Odası'na yapıyor. Stajyer öğrencilerin 3 haftalık staj süresince, Torbalı Ticaret Odası'nın çalışma modelini inceleyecekleri bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında, Almanya'nın Bochum şehrindeki Louis-Baare-Berufskolleg'da öğrenim gören

Cihan Keleş (20), Soufian Katbach (22), Yasin Sarısu (25), Hatice Yalçın (22), Mark Andre Knoll (20), Samantha Moj (20), Mihriban Kaya (20), İhhsane Bessimou (24) stajlarını Torbalı Ticaret Odası'nda yapmak için geçen hafta ilçeye geldi. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun tarafından karşılanan öğrenciler, kısa sürede odanın işleyişine adapte olup, personel ile kaynaştı.

Ülkeye ve bölgeye katkı verecek projelere her zaman destek vereceklerini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Asdulvahap Olgun, ekonomik gelişim adına, Torbalı'nın 'staj yapma' noktası haline gelmesinin mutluluk ve kıvanç verici olduğunu söyledi. Olgun, "Gelişen ve büyüyen ekonomimizle artık parmakla gösterilen bir pozisyona geldiğimize inanıyorum. Almanya'ya ilk gurbetçi işçilerimizin gittiği 1961 yılından bu yana, 57 yıllık süreçte, ekonomik parametrelerimiz çok farklı bir noktaya geldi. Bu noktada, ülke ekonomisine, 1 milyar dolar ihracatı aşıp, 60 binin üzerinde çalışana evsahipliği yaparak üretim, vergi ve istihdam alanında büyük katkı sunan Torbalı'nın Ticaret Odası olarak Almanya'dan gelen gençleri konuk etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bölge ekonomisinin kalbi olan yeni binamızda, deneyimli personellerimiz ve kurum binasının tüm imkanları ile tüm bölgeye hitap eden Torbalı Ticaret Odası, Alman öğrencilere de 'model' olacak. Birçok farklı sektörden onlarca büyük işletmeye evsahipliği yapan ilçemiz, Almanya'dan gelen öğrencilerin kendi alanlarında tecrübe sahibi olabileceği en isabetli bölgelerin başında geliyor. Genç ve enerjik kadromuzla 3 hafta boyunca öğrenci kardeşlerimizi evlerinde gibi hissettirecek aynı anda mesleki ve kültürel alanda birçok tecrübe elde etmelerini sağlayacağız" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI