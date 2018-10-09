Almanya'dan geldi, Özel Hayat Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

ALMANYA'da yaşayan, 'Obezite ve Tip 2 Diyabet' hastası İsmail Taşçıoğlu (52), Özel Bursa Hayat Hastanesi’nde gerçekleştirilen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Almanya'da yaşayan İsmail Taşçıoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü 'Obezite ve Tip 2 Diyabet' hastalığından kurtulmak için Özel Bursa Hayat Hastanesi'ne başvurdu. Taşçıoğlu, Obezite-Metabolik Cerrahi Merkez Direktörü Doç. Dr. Evren Dilektaşlı'nın gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastalığın tedavisini uzun süredir araştırdığını ifade eden İsmail Taşçıoğlu, “Diyabetin cerrahi tedavisi Almanya’da yapılmıyor, obezite operasyonları için ise en az 1 yıl beklemek gerekiyor. Araştırdığımda Türkiye’de Doç. Dr. Evren Dilektaşlı’nın bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini gördüm ve Özel Bursa Hayat Hastanesi’yle iletişime geçtim. Beni buraya davet edip, bu ameliyatı olmama vesile olan başta Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’a, sağlığıma kavuşmamı sağlayan Doç Dr. Evren Dilektaşlı’ya ve beni güler yüzle ağırlayan, tüm ihtiyaçlarımla ilgilenen hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

15 GÜNDE 15 KİLO VERDİ

Doç. Dr. Dilektaşlı ise İsmail Taşçıoğlunun 10’un üzerinde aylık şeker ölçümü ve 350’nin üzerinde şeker değerleriyle yattığını belirterek, "Hastamız ameliyatın ardından 15 günde yaklaşık 15 kilo verdi ve kan şeker değerleri hiç ilaç kullanmadan 120’lere kadar geriledi. İlerleyen zamanda dengelerin daha da oturacağını ve ilaç tedavisi olmadan 80 ile 110 arasında kalacağını düşünüyoruz” dedi.

Doç. Dr. Dilektaşlı, obezite ve diyabet hastalığının, çağın en yaygın rahatsızlıkları arasında ve dünyada en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını da söyledi. Doç. Dr. Dilektaşlı, "Eskiden diyabet rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi mümkün değilken, şu anda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla yüzde 90’a yakın başarı sağlıyoruz. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz bu ameliyattan sonra, hastanın insülin dahil tüm ilaçlarını kesip, normal şeker seviyeleri ile taburcu olmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

'YURT DIŞINDAN HASTALAR GELİYOR'

Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ise, "Başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirerek hastalarımızı sağlığına kavuşturan değerli doktorumuz Evren Dilektaşlı’yı tebrik ediyorum. Hastanemize ve değerli doktorumuza yur tiçi ve yur tdışından bu rahatsızlığı yaşayan birçok hasta ulaşıyor. Onları sağlıklı bir şekilde evlerine göndermek bizleri mutlu ediyor” dedi.

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