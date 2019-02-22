Almanya'dan geldi, Babaeski'de sağlığına kavuştu

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan gurbetçi Olaf Öner Övünç(78), Kırklareli'nin Babaeski ilçesine gelerek prostat ameliyati oldu.

Berlin'de yaşayan ve yaklaşık 3 yıldır prostat rahatsızlığı bulunan Olaf Öner Övünç, geldiği Babaeski Devlet Hastanesi Üroloji Servisi'nde, üroloji uzmanı Op. Dr. Özcan Arabacı'nın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Övünç, "Türkiye'de ameliyat olma konusunda endişe ediyordum ama Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet edeniz' sözünden yola çıkarak ve ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan sağlık atılımlarından etkilenerek, ülkeme geldim ver bu kararı verdim. İyi ki bu kararı vermişim çok şükür eski sağlığıma kavuştum. Ben yaptığım araştırmada üroloji uzmanımız Özcan Arabacı, hakkında duymuş olduğu mesleki başarıları ve hastalarla olan iletişimini öğrendim o benim içimi rahatlattı, beni daha çok cesaretlendirdi. Çok şükür ameliyatım esnasında başarılı bir operasyon geçirdim. Burada Özcan Bey olmak üzere, tüm hastane personeline, tedavi sürecimin en başından beri göstermiş olduğu ilgili ve güler yüzlü tavırlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim, eğer Almanya'da ameliyat olmak isteseydim en az 3 ay sonrasına randevu alabilirdim oda benim için çok geç olmuş olurdu, çünkü ağrılarım çok artmıştı. Burasını herkese tavsiye ediyorum. Son olarak söylüyorum, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ülkemizde artık gönül rahatlığı ile tedavi olabilirsiniz" dedi.