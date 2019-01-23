Almanya'daki fuar rezervasyonları arttırdı

BU yıl 50. kez açılan Avrupa’nın en büyük denizcilik fuarı Boot Düsseldorf, Türk deniz turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Fuarda Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda yüzde 120’nin üzerinde artışlar olduğu belirtildi.

Boot Düsseldorf fuarına milli katılım organizasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Fuarda Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) su sporları, marina ve dalış hollerindeki stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Deniz Ticaret Odası Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum Başkanları, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç’ün katıldığı fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Berlin Başkonsolosluğu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hüseyin Gazi Coşan Türkiye standını ziyaret ederek, deniz turizm sektörünün temsilcilerine başarı diledi. Coşan, Almanya’da 2019 Türkiye rezervasyonlarında yüzde 123 artış olduğunu ifade etti. Milli kiteboard sporcusu Bilge Öztürk’ün fuardaki performansı da dikkat çekti.

TÜRKİYE GÖZDE ÜLKE

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle katıldıkları Boot Düsseldorf’ta Türkiye’ye yönelik ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Öztürk, "Avrupa’nın en büyük denizcilik fuarında beş yıldızlı marinalarımız, ülkemizin su sporlarındaki ve dalış turizmindeki imkânları çok büyük ilgi gördü. Fuarın gözde ülkesi olduk. Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda Bakanlığımız ve Odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak" dedi.

Bu yıl Türkiye’ye 50 milyon turist beklediklerini ifade eden Öztürk, gelir düzeyi yüksek turisti ülkeye getirip turizm gelirlerini artırmak için deniz turizmi ve su sporlarında daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Öztürk, bu hedef doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile 6-10 Mart 2019 tarihlerinde ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na, 8-11 Nisan tarihlerinde ise ABD Miami’deki Seatrade Kruvaziyer Fuarı’na katılacaklarını açıkladı.

Yaklaşık 90 ülkeden 2 bin civarında firmanın katıldığı ve 250 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuar, 27 Ocak tarihine kadar açık olacak.

İZMİR, ()

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