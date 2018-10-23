Almanların ayakkabısı İzmir’den

EGE Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İzmir'den Almanya'ya ayakkabı ihracatında önemli bir artış yaşandığını, bu ülkenin 17 milyon dolarla Ege Bölgesi deri ürünleri satışında zirvede yer aldığını, bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

İzmir Medya Platformu üyeleriyle Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen Erkan Zandar, Birlik olarak AB üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade ederek, "Önce İngiltere ve İtalya'ya yoğunlaşacağız. 2020'den itibaren bu iki ülkeden sonraki etap Fransa olacak. Deri birliğine Fransa'dan müşteri çekmek istiyoruz" diye konuştu.

Birlikte geçen nisan ayında göreve geldiklerinde ihracatçı firma sayısını bir yıl sonunda 500’e çıkarma hedefleri olduğunu dile getiren Zandar, 7 aylık sürenin sonunda 520 ihracatçı firmaya ulaştıklarını ifade etti. Zandar, "Ayakkabının payı İzmir'de yüzde 48. Deri ve postlar yüzde 20, deri konfeksiyon yüzde 20, saraciye üretimimiz ise yüzde 8. Bölge olarak ihracatta ilk sırada Almanya, ikinci sırada Hindistan var. Bunu Fransa ve Rusya izliyor. Almanya İzmir'den çok ciddi şekilde ayakkabı alıyor. Almanya 17 milyon ayakkabı aldı. Ancak Almanya'da iç pazardaki sıkışıklık önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye yansıyabilir. Almanya'da perakende satışlarda yüzde 30'a yakın düşüşler var. Bu, talepte azalmaya yol açabilir" dedi.

"İHRACAT ŞANSI VAR"

Zandar, AB ve ABD'de vegan deri akımının olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Deri ile temas etmemiş ürünü tüketmek isteyen veganlar bulunuyor. Bununla ilgili Avrupa genelinde ve ABD'de bir 'vegan deri' akımı var. Bu bir niş pazar. Türkiye bu pazardan büyük pay alabilir. Türkiye'de zaten imitasyon ayakkabı üretimi var. Bu akım bize bir zarar getirmez. Çünkü Türkiye imitasyon ayakkabıyı da çok iyi üreten bir ülke. Hatta bugünkü kurlarla Çin'le rekabet edecek şekilde imitasyon ayakkabı satma ihtimalimiz de var. İmitasyon ürün üretenler genelde ihracat yapmıyor. Ancak şu anda imitasyon ürün üretenlerin ihracat yapma şansı var. Onları da teşvik etmeye çalışıyoruz, fuarlara katılmalarını söylüyoruz."

"ÜRETİCİ BOYUTUNDA KONKORDATO, EN BÜYÜK KORKUMUZ"

Konkordato ilan eden şirketler hakkında da değerlendirmede bulunan Zandar, "Konkordato iyi niyetli yapılırsa doğru bir uygulama. Bu işte en çok üreticiler etkileniyor. Türkiye'de en uzun vadeyi veren sektör ayakkabıdır. Üreticiden perakende zincirine yapılan satışlarda 17-18 aya varan vadeler vardı. Bunun devam etmemesi gerekiyordu. Bankaların finanse etmediği firmaları üreticiler finanse ediyordu. Bu işin bu şekilde yürümeyeceği belliydi. Üretici boyutunda konkordato, en büyük korkumuz. En büyük sorunu önümüzdeki dönemlerde üreticiler yaşayabilir" dedi.

"DERİ KONFEKSİYONA İVME KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Zandar, deri konfeksiyon sektörü ilgili de şunları söyledi:

"Deri konfeksiyon maalesef kanayan yaramız. İzmir genelinde en çok kayıp verdiğimiz sektör. Deri konfeksiyona ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için önümüzdeki ay deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimiz için Hollanda'ya heyet olarak giderek organizasyon yapacağız. Çünkü deri konfeksiyon pazar bulmada sorun yaşıyor. Saraciye sektöründe de firma sayımız fazla olsa daha iyi işler olabilir."

"ÜRETİCİ FASONCU OLDU"

Geçmişte Türkiye'nin birçok üretici ünlü markalarının bugün piyasada var olmasına rağmen kendi markalarını kullanamadığını belirten Zandar, zincir mağazalar üreticilerimizin markalarını kullanmalarına izin vermediği için üretici firma markaları neredeyse yok oldu. Üreticiyi fasoncu haline getirdiler. İtalya'da her üreticinin marka olduğunu görürüsünüz. Biz Türkiye'de de üreticinin kendi markalarıyla ön plana çıkmasını istiyoruz. Markalarını korumak isteyen firmalarında işbirliği yapması şart" diye konuştu.

KAPASİTE 600 MİLYON ÇİFT AYAKKABI

Zandar, Türkiye'de ayakkabı üretiminde kapasitenin de tam olarak kullanılmadığını kaydetti. Zandar, "Türkiye'de 600 milyon çift ayakkabı üretme kapasitemiz var. Bunun 400 milyonunu üretiyoruz. Bu 400 milyonun da 220 milyonunu 2017 yılında ihraç ettik. Normal kapasitemizin 3'te 1'ini ihraç ediyoruz. Hedefimiz 2018 yılında 260 milyon çift ayakkabı ihraç etmek" dedi.

EGE'DEN 140 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye, 2017 yılında 1.5 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yaptı. Bu yıl ilk 9 ayda ise 1.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Geçen yıl yapılan bu 1.5 milyar dolarlık ihracatın 140 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, Sektörel buluşmalar çerçevesinde bir araya geldikleri Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar'a teşekkür ederek, sektörü daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

İZMİR, ()

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