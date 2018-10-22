BURSA,() – BURSA Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, “Dünyanın farklı bölgelerindeki kardeş belediyelerimiz arasında yaptığımız ziyaretler ile karşılıklı ilişkileri güçlendirdiğimize inanıyorum. Üreten şehirler olarak hem Bursa, hem de Lahn Dill’i omuzlayarak, Alman ve Türk dostluğunu pekiştireceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş ilçelerinden olan Almanya’nın Hessen Eyaleti’ne bağlı Lahn-Dill Kreis İlçe Kaymakamı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti. Geçekleşen ziyarette ağırladığı konuklarına Osmangazi ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, Osmangazi'nin 850 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. Heyet daha sonra Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve Bursa’nın fetih tarihini panoramik olarak tasvir eden ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

‘BURSA’YI EN GÜZEL ŞEKİLDE İFADE EDİYOR’

Müzeden çok etkilendiğini ifade eden konuk ilçe Kaymakam Schuster, “Bu çok özel ve mükemmel olan müzenin Bursa’yı en güzel şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Özellikle devasa kubbe insanı büyülüyor. Bu güzel eseri herkesin görmesini tavsiye ediyor, yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu. Müze ziyareti sonrası Belediyesi’nin Katı Atık Toplama Merkezi ve Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni inceleyen heyet, projelerinin tüm belediyelere örnek olabileceğini belirtti.

‘ALMAN VE TÜRK DOSTLUĞUNU PEKİŞTİRECEĞİZ’

Osmangazi’nin 26 kardeş şehri olduğunu ve gerçekleşen ziyaretlerle ilişkilerin güçlendiğini belirten Dündar, “Dünyanın farklı bölgelerindeki kardeş belediyelerimiz arasında yaptığımız ziyaretler ile karşılıklı ilişkileri güçlendirdiğimize inanıyorum. Üreten şehirler olarak hem Bursa, hem de Lahn Dill’i omuzlayarak, Alman ve Türk dostluğunu pekiştireceğiz” şeklinde konuştu.

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