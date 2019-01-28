Alman kadın dolandırdı iddiası

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde internet üzerinden ev satma bahanesiyle 10 bin Euro kapora aldığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen Alman Rosemaria B.K., gözaltına alındı.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde yaşayan Yavuz Sobay, iddiaya satın almak istediği daire için internet üzerinden Alman vatandaşı Rosemaria B.K. ile iletişime geçti. Sobay, satın alacağı evin anlaşmasını yaptıktan sonra Rosemaria B.K.'nin banka hesabına 10 bin Euro kapora yatırdı. Rosemaria B.K.'nin geri dönüş yapmamasından şüphelenen Sobay, dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Rosemaria B.K.'yi ilçedeki adresinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rosemaria B.K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.