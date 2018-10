Alman başkan, Atatürk'ü unutmadı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesini ziyaret eden Kardeş Kentler Derneği Başkanı Helmut Irman, "Biz Almanların, Türklere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı her zaman saygı ve sevgisi büyüktür. Atatürk, dünyanın örnek aldığı bir liderdi" dedi.

Anamur'un kardeş şehri Almanya Bingen'den gelen Kardeş Kentler Derneği Başkanı Helmut Irman'ın da aralarında bulunduğu heyet, ilçede birçok gezi ve etkinliğe katıldı. Kısa Kahya Konağı'nı gezerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle söz eden Irman, "Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletleri anlaşmalar değil, hisler yakınlaştırır' şeklinde özel bir tespiti vardı. Bu tespite sonuna kadar katılıyoruz. Biz Almanların, Türklere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı her zaman saygı ve sevgisi büyüktür. Atatürk, dünyanın örnek aldığı bir liderdi" diye konuştu.

Atatürk'ün, 'Yurtta barış, dünyada barış' söylemine dikkat çeken Irman, Almanların her zaman Türklerle yan yana olduklarını da sözlerine ekledi.



