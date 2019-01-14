Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı. Kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.



Kaza, dün gece saatlerinde eski üniversite köprüsünde meydana geldi. Ahmet V.(30) idaresindeki 78 DE 978 plakalı otomobil, Muhammed Aslan(26) idaresindeki 06 FV 6083 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aslan, yola savrularak yaralandı. Aslan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobiliyle kaçan Ahmet V.'nin peşine düştü. Kaza yerinden yaklaşık 500 metre mesafede otomobilini bırakıp koşarak kaçmaya devam eden Ahmet V., polis ekiplerince yakalandı. Ahmet V.'nin 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

