Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ali A.(34) yönetimindeki 67 LN 377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra arkadan gelen Mehmet Ali Akkaya'nın(17) kullandığı 67 SG 853 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akkaya ve arkadaşı Furkan Uçar(17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ali A.'nın yapılan muayenesinde 132 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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