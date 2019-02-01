Alkollü sürücü kazada yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten çay kenarına uçtu. Ters dönen otomobilde yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü tedavi altına alındı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolu Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Şeref D. idaresindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten Filyos Çayı'nın kenarına uçtu. Ters dönen otomobilden yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Şeref D., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeref D.'nin hastanedeki kan tahlilinde 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Şeref D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi.