Alkollü sürücü kaçarken polise çarptı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da yol kontrolü sırasında aracıyla kaçmaya çalışan Volkan D., bir trafik polisine çarptı. Kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde polis tarafından uygulama noktasında durdurulan 07 MDL 07 plakalı otomobilin sürücüsü Volkan D., araçtan indirildi. Alkol muayenesi yapılan sürücünün, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan Volkan D.'nin ehliyetine el konuldu. Bu sırada aracına doğru yönelen Volkan D. otomobili çalıştırıp kaçmaya başladı. Kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarpan ve yaralayan Volkan D. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aracı kovalayan polis ekipleri, Volkan D.'yi Perge Caddesi üzerinde aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan indirilen Volkan D., kendisini durduran trafik polisi ekiplerine tehditler savurarak saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ekipler, Volkan D.'yi gözaltına aldı. Volkan D.'nin aracı ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Yaralı trafik polisi tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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