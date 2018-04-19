Alkollü sürücü direğe çarptı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde T.Ö.(38) kullandığı otomobille, orta refüjdeki yon talebasının direğine çarparak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan T.Ö., 1.76 promil alkollü çıktı,

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Deveci Mahallesi sapağınad gece meydan geldi. T.Ö., yönetimindeki 59 LN 400 plakalı otomobil, sürücüsünün hakmiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkıp, yön talebası direğine çaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kKaza kırım ekipleri yaralı sürücü T.Ö.'yü araçtan çıkarıp, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan muayanede T.Ö.'nün 1.76 promil akollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

