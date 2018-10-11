Alkollü mekâna gece baskını: 3 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN,()-SAMSUN'da polis ekiplerince alkollü eğlence mekânına yapılan baskında, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değerlendirdikleri bir ihbarın ardından yaptıkları istihbarat sonucu harekete geçti, operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bir içkili eğlence mekânına baskın düzenledi. 22 polisin katıldığı baskında yapılan aramda, mekânın müdüriyet kısmında biri masa altına yapılan özel bölmeye gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve mekânın müştemilat kısmında gizlenmiş 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi, fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.