Alkışlar Serdar için

TÜRKİYE'de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki engelli bireyden biri olan Serdar Fırtına, bugüne kadar hep birincilikle bitirdiği ilk ve orta öğretimin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 3.5 yılda mezun olmayı başardı. Görme ve kısmi işitme engeli olan genç hukukçu, diploma töreninde coşkuyla alkışlandı.

Henüz 3 yaşındayken, halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, azmi, 'imkansız' kelimesini barındırmayan inancı ve ailesinin desteğiyle, eğitim hayatındaki basamakları bir bir tırmanarak, alkışlanacak ve örnek alınacak bir başarıya imza attı. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, her zaman hedefleri ve hayalleri olan Serdar Fırtına, içindeki eğitim aşkıyla, ilk olarak Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulunu, ardından da engelsiz öğrencilerle birlikte okuduğu Karşıyaka Lisesini, birincilikle bitirmeyi başardı. Lisedeyken kariyer günleri kapsamında Yaşar Üniversitesi'ne sınıf arkadaşlarıyla geldiklerini anlatan Serdar Fırtına, "O zaman okulun fiziki imkanlarını, akademisyenlerin ilgisini çok sevdim. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan görme engelli Celil Uzun'un başarısı da bana güzel bir örnek oldu. Burada okuyabileceğime inanınca da tercihimi bu yönde kullanmak istedim. Lisedeki öğretmenlerimin yönlendirmesi ve babamla birlikte internetten, yazılı kaynaklardan hazırlandım. Üniversite sınavına girip Yaşar Üniversitesi'ni kazandım ve Mütevelli Heyeti bursuyla eğitim aldım" diye konuştu.

OKULU 3.5 YILDA BİTİRMEYİ BAŞARDI

Aynı zamanda kısmi işitme engeli de olan Serdar Fırtına, ilk ve orta öğretimdeki başarısını üniversite yaşamı boyunca da sürdürdü. İngilizce hazırlık sınıfını yarım dönemde 91 not ortalamasıyla bitiren Fırtına, Hukuk Fakültesi'ni de 3.5 yılda başarıyla tamamlayarak mezun olmayı başardı. Serdar Fırtına, 4 yılda çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirterek, "En fazla desteği sınıf arkadaşlarımdan gördüm. Akademisyeninden çalışanına herkes eğitim hayatımı benim için kolaylaştırıcı oldu. Ailemin desteğini hep hissettim. Bütün derslerimi birlikte çalışıp tekrar ettik, günlerce sınavlara hazırlandık. Babam da benimle birlikte diploma almasa da bir hukukçu kadar bilgi sahibi oldu. Hatta 'Baba neden hukuk okumuyorsun' diye soruyorum, ona" dedi.

AVUKAT YA DA HUKUK MÜŞAVİRİ OLMAK İSTİYOR

Avukatlık stajına, ceza hukuku derslerini aldığı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in yanında başlayacağını belirten Serdar Fırtına, "Bundan sonraki hedefim, stajımın ardından avukatlık yapmak ya da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak. Belki daha sonra savcılık, hakimlik sınavlarına da girebilirim" diye konuştu.

BAŞARININ ARDINDAKİ GİZLİ KAHRAMAN

Serdar'ın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise emekli deniz astsubayı babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına. Serdar'ın başarısının olmazsa olmazı, babası Sinan Fırtına. Onunla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan, onu okula götüren, her gün okul dönüşünde dersleri okuyarak tekrarlayan, sınavlara çalıştıran baba Sinan Fırtına, "Serdar, hayatla hep barışık bir çocuk oldu. Azmiyle ve kararlılığıyla her zaman iddialıydı ve bugüne kadar eğitimde hep başarılı oldu. İlköğretimi ve liseyi birincilikle bitirdi. Biz de ailesi olarak ondaki bu azmi, inancı ve kararlılığı, verdiğimizin çok daha fazlasını yapabildiğini görünce hayatımızı o yönde şekillendirdik. Emekli oldum ve Serdar ile birlikte sınavlara hazırlandık, ardından üniversite hayatı boyunca yanında olduk. Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer" dedi.

ÇOCUKLARI İÇİN MÜCADELE ETSİNLER

Törende büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen anne Neşe Fırtına ise "Onunla ne kadar gurur duysak az. Bu başarı, Serdar'ın inancının ve azminin eseri. Eğitimi için biz onu değil, o bizi kamçıladı. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Onlara yeterli imkan ve şartlar verilirse içlerinde her zaman bu inancın oluşacağına inanıyorum. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI