Alışverişe 'canlı müzik' molası

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki TerraCity Alışveriş Merkezi, 'TerraCity'de Müzik Var' mottosuyla her perşembe ziyaretçilerine 'canlı müzik' ziyafeti sunuyor.

Yıl boyunca düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair kültür-sanat etkinlikleri ile alışveriş tutkunlarının keyifli zaman geçirmelerini sağlayan AVM, 'TerraCity'de Müzik Var' mottosuyla düzenlediği müzik dinletilerine devam ediyor.

Alışveriş keyfinin müzikle taçlandığı dinletilerde, piyano, keman, viyolonsel ve yan flüt sanatçılarından oluşan 5 kişilik TerraCity Orkestrası, her perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında alışveriş merkezi ziyaretçilerine müzik dolu 1,5 saat yaşatıyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve alkışlarla eşlik ettiği dinletilerde, orkestra tarafından Çigan müziğinden operaya, klasik müzikten günümüz sevilen pop şarkılarına kadar her yaşa ve zevke hitap eden eserler seslendiriliyor.

Dinletiler, şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

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