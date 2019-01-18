Alışveriş keyfi müzikle taçlandı

ANTALYA, () - YIL boyu düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair 'Kültür ve Sanat Buluşmaları' ile alışverişi keyifli hale getiren Terracity'de bu kez 'Terracity'de Müzik Var' adı altında eğlenceli bir etkinlik başladı.

Alışveriş keyfini müzikle taçlandıran dinletide piyano, keman, viyolonsel ve yan flüt sanatçılarından oluşan 5 kişilik orkestra, alışveriş merkezi ziyaretçilerine keyifli, müzik dolu 1.5 saat yaşattı. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde orkestra çigan müziğinden operaya, klasik müzikten günümüzün sevilen pop şarkılarına her yaşa ve zevke hitap eden eserleri seslendirdi. Alışveriş merkezi ziyaretçilerinin alkışlarla katıldığı etkinlik, şubat ayı sonuna kadar her perşembe saat 18.00'de başlayıp 19.30'a kadar sürecek.

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