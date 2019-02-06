Alışveriş Festivali'nin ilk konseri Kolpa'dan

ANTALYA, () - ROCK müziğinin popüler gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı'nda düzenlenecek Alışveriş Festivali, bir hafta boyunca Antalyalılara keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak. Bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla düzenlenen 'Alışveriş Festivali'nin açılış konserini müzik grubu Kolpa verecek. Kolpa, Alışveriş Festivali'nin açılışının yapılacağı 9 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'da sahneye çıkacak. 'Beni Aşka İnandır', 'Yatağın Soğuk Tarafı' isimli sevilen şarkıların sahibi Kolpa, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Alışveriş Festivali'ne renk katacak.

Mısır Çarşısı'nda 9- 16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Alışveriş Festivali için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırlandı. Festivalde, müzikli yarışmalar, çocuklar için drama etkinliği, boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yarışları düzenlenecek. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal etkinliklerde yer alacak.