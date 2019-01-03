Alınan tedbir, kar mağduriyetini önledi

MERSİN, () – MERSİN’de günler öncesinden yaklaşan kar yağışı ile ilgili tedbirlerini alarak teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulan kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla zorlu sınavı başarıyla geçti.

Mersin’in batı ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Günler öncesinden gerekli hazırlıkları yaparak koordinasyon kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açarken, yürütülen çalışmalar kapsamında çoğu köy yolunun da kapanmasını engelledi. Mersin genelinde 10 ilçede aralarında greyder, dozer ve kepçenin de bulunduğu 34 iş makinesi, 5 kamyonet, 13 arazi aracı ve 98 personelle beyaz örtüye karşı başarılı çalışmalar yürüten ekipler, 72 mahallede yaklaşık 750 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yürüttü. Bir taraftan karla mücadele eden ekipler, alınan ihbarlara da kısa sürede yanıt vererek Mut ilçesine bağlı Kavaközü Mahallesi’nde rahatsızlanan Asiye Çetin’i sağlık kuruluşuna yetiştirdi. Ekipler ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde erzak dağıtımı da yaparak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara aralıksız olarak devam etti. Etkili olan kar yağışında girdiği sınavı başarıyla geçen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımda yaşanacak olası aksaklıkların da önüne geçti

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