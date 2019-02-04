Alim: Değerimize hep birlikte sahip çıkacağız

Arzu ERBAŞ/RİZE()- ÇAYKUR Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, çaya hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirterek “Hem üretici hem tüketici hem de çalışanın aynı kişiler olduğu böylesine iç içe geçmiş bir sektör hiçbir yerde yok. Bu değerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sene yeni beyaz bir sayfa açarak artık bir yerden başlamamız gerekiyor" dedi.

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanlığının düzenlediği ‘Çay Eksperleri Çalıştayı’nın 4’üncüsü ÇAYKUR’a ait Ortapazar Çay Fabrikasında gerçekleşti. Çalıştay’a katılan ÇAYKUR Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim çay eksperleri ile beraber herkese görev düştüğünü vurguladı. Alim, "Çayın kalitesi bahçede başlıyor. Burada en iyi karar vericiler, çayın alımında dikkatli bakacak kişiler eksperlerimiz yani sizlersiniz. Yaptığımız mesleklerin yanı sıra hepimiz aynı zamanda üreticiyiz. Çayımız verimden düşmüş durumda. Herkes çayını yabancı işçilere toplatıyor, toplatılmasında demiyoruz ancak çayın derinden vurulması sonucu çayın kalitesi ve verimi düşüyor. Bu durumu düzeltmenin yolu da yapacağımız uygulamalar ile siz eksperlerimiz ve bizlerin üzerinde geçiyor” dedi.

'ÇAYKUR ÇAYIN GARANTÖRÜ'

ÇAYKUR’u çayın sürdürülebilirliği ve piyasayı dengeleme açısından üretici için bir güvence olarak gördüklerini belirten Alim şunları söyledi:

"Özel sektör ve ÇAYKUR ayrımı yapmıyoruz ama ÇAYKUR olmadığı zaman çayın garantörlüğü ortadan kalkıyor. Bu garantörlüğün de temel taşı çay eksperlerimizdir. Buradaki sorumluluk sadece çay eksperlerimizde değildir. Fabrika müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, kısım müdürlerimiz yani idari ve teknik anlamda hepimize görev düşüyor. Hem üretici hem tüketici hem de çalışanın aynı kişiler olduğu böylesine iç içe geçmiş bir sektör hiçbir yerde yok. Bu değerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu sene yeni beyaz bir sayfa açarak artık bir yerden başlamamız gerekiyor. Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için de bunu yapmamız şart. Eksperler olarak siz gereğini yapın, biz de yapmamız gereken ne varsa yapacağız”

'GEÇİM KAYNAĞIMIZ ÇAYDIR'

Çalıştayda konuşan Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ da, "Geçim kaynağımız çaydır. Bu olmadığı zaman ne ÇAYKUR olur ne de yörede geçim kaynağı olur. Çayda kalite konusu tarla da başlayıp ürün çıkana kadarki sürecin tamamını kapsayan bir süreçtir. Bu konuda da en önde olan, üretici ile birebir diyalog halinde olan eksperlerimiz olduğu için yapmış olduğunuz görev önemli ve sorumluluğu da yüksektir” diyerek çay eksperleri konusundaki kazanımları dile getirdi.