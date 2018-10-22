Aliağa’da 1200 dönüm arazi Ege Üniversitesi’ne tahsis edildi

TÜRKİYE'nin en büyük sanayi bölgelerinden olan İzmir'in Aliağa ilçesinde, 1200 dönümlük arazi, ihtiyaç duyulan eğitimli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Hükümet ve Aliağa Belediyesi tarafından Ege Üniversitesi'ne (EÜ) tahsis edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hafta sonu EÜ Senatosu üyeleriyle birlikte Aliağa’ya giderek Ege Üniversitesi'ne tahsis edilen araziyi gezdi. Aliağa’da yerleşik 12 firmanın üretimden satışlara göre ülkenin ilk 100 büyük firması arasında yer aldığını, geçen yıl Ege Bölgesi'nin 18 milyar dolar olan toplam ihracatının yüzde 52’sinin Aliağa limanlarından gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Necdet Budak, bölgenin eğitimli iş gücüne olan ihtiyacını sahada gözlemlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Budak, "Kimya sanayisi, petrokimya, deniz taşımacılığı, lojistik, turizm ve tarım konularında önemine işaret ettiğim Aliağa’da, Ege Üniversitesi yerleşkesinin ve burada kurulacak akademik, teknik ve eğitim birimlerinin üniversitemizin ve ülkemizin geleceği adına çok önemli bir proje olduğu ortaya çıkmaktadır. Üniversitemize kazandırdığımız taşınmaz mülkün nasıl bir değere sahip olduğu da böylelikle açıklık kazanmaktadır. 1200 dönümlük bu taşınmaz mülkte, bilim, teknik ve eğitim amaçlarına yönelik yapıların yanı sıra TOKİ iş birliği ile Ege Üniversitesi çalışanlarına yönelik toplu konut projeleri geliştirme çalışmamız da söz konusudur. Böylelikle akademisyenler için Aliağa’nın daha cazip, daha çok tercih edilen bir yer olmasını sağlayacağız" dedi.

İZMİR, ()

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