Aliağa'dan enflasyonla mücadeleye destek

ALİAĞA Ticaret Odası, hükümetin açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek verdi.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk tarafından Oda'nın Meclis Başkanı Adnan Saka, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Erdem, Meclis Başkan Vekili Yüksel Tezcan, Yönetim Kurulu üyeleri Abbas Gidici, Şaban Atalan ve Kemal Aygün ile Meclis Üyesi Orhan Ulaşzade'nin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonundaki toplantıda konuşan Ömer Ertürk, hükümetin açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. Enflasyonla mücadelenin işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu belirten Ertürk, "Biz de Aliağa Ticaret Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini, bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki Aliağa olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasında ki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız" dedi.

ALİAĞA (İzmir), ()

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