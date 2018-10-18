Aliağa'da kaçak tütün ürünleri operasyonu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde kontrol edilen bir kamyonette gümrük kaçağı boş makaron, tütün sarma kağıdı, nargile kömürü, kıyılmış tütün ve sigara makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, haklarında işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün (çarşamba) gece, bir kamyoneti durdurup kontrol etti. Yapılan aramada gümrük kaçağı olan 190 bin boş makaron, 26 paket üzerinde Arapça yazı bulunan ve tütün sarmada kullanılan sarma kağıdı, 51 kilo Türkçe ibare bulunmayan nargile kömürü, 72 filtreli sigara makinesi ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sahibi E.Ç. ve yanındaki M.T., hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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