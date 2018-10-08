Aliağa'da ilçenin sorunlarının çözümü için tek yürek olundu

İZMİR'in Aliağa ilçesinin sorunlarının çözümü için ortak bir görüş ortaya koymak ve ilçede birlik beraberliği arttırmak amacıyla Ticaret Odası öncülüğünde oluşturulan Aliağa İstişare ve Çözüm Platformu toplantı yaptı.

Aliağa Ticaret Odası Ender Özer Seminer Salonu'ndaki toplantıya Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra ilçedeki sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile Aliağa İstişare ve Çözüm Platformu çalışma grubu üyeleri katıldı. Toplantıda, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, platform toplantılarında çalışma gruplarının gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Aliağa'nın ticari, sanayi ve toplumsal sorunlarıyla bunların çözüm önerilerinin neler olması gerektiği ile ilgili belirlenen 25 maddelik sorunlar hakkında Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a detaylı bilgi verdi.

Ertürk, "Mayıs ayından itibaren gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirme noktasında ilçemizin ihtiyacı olan platform oluşturulması gerektiğinden bahsettik ve ilçemizdeki tüm paydaşlarımızdan olumlu görüş alarak platformumuzu kurduk. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda çalışma gruplarıyla birlikte genel sorunlarımızı belirledik. Ulaşım master planı, sağlık, çevre kirliliği, eğitim, konutlaşma gibi bazı sorunlarımızı tespit ettik. Bunların içinde öncelikli çözülmesi gereken sorunlar kapsamında Aliağa'dan Bergama'ya uzatılacak İZBAN Demiryolu Hattı Projesi'nin mevcut haliyle Aliağa güzergahının; Tüpraş Kavşağı geçişini tamamen kapatıyor olması, sanayi bölgesi olan Aliağa'da ağır sanayi sektöründeki kaza riski ve nüfusun hızla artması ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda bir hastane ihtiyacı olması ve ilçemizde yaşanan çevre kirliliği sorunları ön plana çıktı. Belirlenen öncelikli sorunlarla ilgili platform içerisinden oluşturulan heyet ile ilgili mercilere girişimlerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda ulaştırma alanındaki sorunlarımızla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile görüşmemizi gerçekleştirdik. Ekim ayı içerisinde de Bakanlık yetkilileri ile odamız bünyesinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ayrıca belirlenen her bir sorun başlığının çözümü noktasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığım görüşme de kendisinden ilgili bakanlıklar nezdinde destek sözü aldım" dedi.

Oluşturulan platform ile sorunlara çözüm aramayı bireysel olarak değil, güçlü bir şekilde hep birlikte arayacaklarını vurgulayan Başkan Ertürk, "Ağır sanayiden, petrokimyaya, lojistikten, enerji sektörüne kadar birçok iş koluna hizmet eden ilçemiz birçok sorunla karşı karşıya. Ama hiç birisi aşılmaz değil. Bu sorunlara oluşturduğumuz platformda ortak akıl ve birlikte müdahale etme imkanına kavuşmuş bulunmaktan mutluyuz" diye konuştu.

"ALİAĞA'YI MARKA ŞEHİR YAPMALIYIZ"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, ilçenin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm yollarının bulunması noktasında böyle bir birliktelik içerisinde çalışma ortamı oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Aliağa'da çevre kirliliği, ulaşım master planı ve hastane ile ilgili ön plana çıkan sorunlar olduğunu görüyoruz. Şahsım olarak birinci sırada da çevre kirliliği sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama bahsedilen konular çözülmeyecek sorunlar değil. Elbirliğiyle bu sorunların hepsini çözeriz, çözeceğiz de. Bu noktada biz Belediye olarak; Kaymakamlığımız, kurumlarımız hep birlikte işbirliği içinde başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Aliağa'nın ülkenin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden biri olduğunu ancak marka bir dünya şehri olması için kimliğine kültür, sanat, eğitim ve sporu da eklemeleri gerektiğine dikkati çeken Başkan Acar, "Aliağa'nın jeopolitik avantajı, denizinin, güzel ikliminin ve verimli topraklarının olduğunu düşündüğümüzde sanayi ve liman kimliğinin yanına kültürü, sanatı, eğitimi ve sporu da ekleyerek oluşturulan bu güzel ortam ile hep birlikte Aliağamız'ı marka şehir yapmalıyız" diye konuştu.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da Aliağa İstişare ve Çözüm Platformu'nun ilçenin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında önemli bir girişim olduğunu vurgulayıp, "Çalışma gruplarımızdan çıkacak analizlerle birlikte sorunların çözümü için hangi yetkili kurumu harekete geçirmemiz gerekiyorsa o noktada; Kaymakamlık olarak biz, Belediyemiz, Ticaret Odamız ve platform üyelerimizin de el birliğiyle gerekli çalışmaları yaparak sorunların çözümünde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yapılacak çalışmalarda, sorunların çözümünde ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen mücadeleyi hep birlikte verme noktasında hazırım" diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından karşılıklı görüş alışverişi ve katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

ALİAĞA (İzmir), ()

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