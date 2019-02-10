Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi açıldı

KARŞIYAKA Belediyesi’nin Şemikler’de yapımını tamamladığı 10’uncu mahalle merkezi, törenle açıldı. Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi adı verilen tesis, binlerce vatandaşa ücretsiz sosyal hizmetler sunacak.

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler Mahallesi’nde inşa edilen yeni mahalle merkezine de CHP 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekili ve eski il başkanlarından Ali Rıza Bodur’un ismini verdi. Karşıyaka’daki 10’uncu mahalle merkezi olan tesis, coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar ve Ali Rıza Bodur ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, geçmiş dönem milletvekilleri Türkan Miçoğulları, Kemal Vatan, Bülent Baratalı, CHP il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Onurla, gururla ve hizmet aşkıyla geçen bir 5 yıl yaşadık. Bu süreçte 6 seçim, bir darbe girişimi, 2 yıl OHAL ve ekonomik kriz yaşadık. Tüm bu zorlukları bahane etmeden yatırım yaptık, hizmet ettik. Hakkında soruşturma açılmayan, kamuyu zarara uğratmayan, belediyesine Mülkiye müfettişi girmeyen bir belediye başkanı olarak nöbetimi devredeceğim. Bu tesis, atıl durumdaki bir pazar yeriydi. Biz binlerce insana hizmet edecek bir mahalle merkezine dönüştürdük ve Ali Rıza Bodur’un ismini verdik. Hizmet aşkımızı vefa duygusuyla süsledik. Hayırlı olsun" dedi. Törene katılan Ali Rıza Bodur "İl Başkanı seçildim, milletvekili seçildim, onlarca önemli görev aldım ancak bir fani olarak yaşayabileceğim en büyük mutluluğu ve gururu bugün yaşıyorum. Bu onuru bana yaşatan Akpınar’a teşekkür ediyorum. 5 yılda çok güzel işler yaptı. Siyasette bazen yol kazaları olur ama eminim ki uzun yıllar bu topluma hizmet edecek görevler alacaktır" dedi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de "Hüseyin Mutlu Akpınar çok önemli işlere imza attı, unutulmayacak yatırımlar yaptı ve vefa duygusunu da hep ön planda tuttu. Keşke herkes Sayın Akpınar gibi vefalı olabilse. İnanıyorum ki siyasette çok önemli görevlere gelecektir" dedi.

ATIL PAZAR YERİNDEN MODERN TESİSE

Şemikler Ali Rıza Bodur Mahalle Merkezi Projesi, yıllar önce pazar yeri olarak inşa edilen ancak zaman içinde kullanım dışı bırakılan atıl binada hayata geçirildi. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, 3 ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak oluşturuldu. Engelli kullanımına da uygun olarak tasarlanan merkezde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacak, seminerler düzenlenecek. Sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamları yaratılacak.

İZMİR, ()

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