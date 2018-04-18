Ali Çetinkaya haziranda açılıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Ali Çetinkaya Caddesi'ne başlattığı kentsel tasarım projesinin haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Şarampol Caddesi'nde olduğu gibi Ali Çetinkaya Caddesi'ni de bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışma yürütüyor. Ali Çetinkaya Caddesi, 'Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganı ile Doğu Garajı Projesi kapsamında yeniden düzenleniyor. Müze konseptli cadde olarak tasarlanan projede kapsamında cadde üzerindeki binaların cephe boyama işi bitirildi. Görüntü bütünlüğünü sağlaması amacıyla uygulanacak tek tip tabelaların çelik konstrüksiyonları da tamamlandı.

GÖLGELİKLER TAMAM, ZEMİN KAPLANIYOR

14 modülden oluşan yürüyüş yolları üzerindeki lineer gölgelik alanlarının montajı tamamlandı, boya işlemleri başladı. Bina ön yüzündeki kolonlara kompakt ahşap görünümlü laminat kaplamalar yapılıyor. Zeminde yer alan asfalt yapı tamamen kaldırılarak, yürüyüş yollarına beton döküldü. Beton zeminin üzerine granit kaplama işlerine geçildi. Zemin kaplama çalışmaları aralıksız sürüyor. Projenin Haziran ayı sonunda vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.

MÜZE KONSEPTLİ CADDE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'Antalya'nın en değerli köşesinden biri haline gelecek' dediği Ali Çetinkaya Caddesi, proje tamamlandıktan sonra kentin çekim merkezi olacak. Müze konseptiyle tasarlanan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı proje kapsamında 2 süs havuzu da olacak. Proje tamamlandığında Ali Çetinkaya, görsel güzellik katan bina cepheleri, modern kaldırımları, rengarenk gölgelikleri, kent mobilyaları, aydınlatması ile Antalya'ya gelenlerin görmeden gidemeyeceği bir yer olacak.

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