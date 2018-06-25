Ali Çetinkaya'da sona gelindi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali Çetinkaya Caddesi'nde yürütülen kentsel tasarım projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediyesi Ali Çetinkaya Caddesi'ni 'Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganı ile Doğu Garajı Projesi kapsamında yeniden düzenliyor. Çalışmaların sona gelindiği Ali Çetinkaya Caddesi, cazibe merkezi haline gelecek. Müze konseptli caddesi olarak tasarlanan proje kapsamında cadde üzerindeki binalar boyandı. Bina ön yüzündeki kolonlara, kompakt ahşap görünümlü laminat kaplamalar yapıldı. İş yerlerine görüntü bütünlüğünü sağlaması amacıyla tek tip tabelalar takıldı. Yürüyüş yolu boyunca gölgelikler monte edildi. Zemin ise doğal taşla kaplandı. Kent mobilyalarının montajı sürerken, proje kapsamında Ali Çetinkaya'ya ışıklı süs havuzu da kazandırılıyor. Projenin peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümelerini sağlamak için hissedilebilir zemin uygulaması yapıyor. Proje tamamlandığında görme engelli bireyler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca rahatlıkla yürüme ve gezme imkanına kavuşacak.

Müze konsepti ile tasarlanan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek.

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