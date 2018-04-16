Ali Aydoğan sonsuzluğa uğurlandı

ADANA'da yaşamını yitiren CHP'li Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aydoğan, son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlandı.

Aynı zamanda avukat olan 1 çocuk babası 60 yaşındaki Ali Aydoğan için ilk olarak Adana Adliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Aydoğan için düzenlenen törene, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ile çok sayıda avukat ve sevenleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Veli Küçük, Ali Aydoğan'ı asla unutmayacaklarını söyledi. Seyhan Belediyesi önünde düzenlenen ikinci törenin ardından Ali Aydoğan, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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