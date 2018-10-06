Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'dan 'Gümüşlük Büyücüleri' sergisi

İZMİR'deki Ekol Sanat Galerisi, 5'inci sezonun ilk sergisinde, Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın 'Gümüşlük Büyücüleri' adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 eserden oluşan 'Gümüşlük Büyücüleri' adlı sergi ilk defa İzmir'de Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin 5 Aralık'a kadar gezilebileceği belirtildi.

Serginin adındaki büyücü kelimesini yaratıcı olarak anlatmak istediklerini belirten Ali Atmaca, "Sanatçılar bir tür büyücülerdir. Kendi ruhlarını eleştiriyorlar. Bu işi yapsa yapsa büyücüler yapar dedik ve sergimizi 'Gümüşlük Büyücüleri' diye tanımladık. Biz Ayşen hanımla birlikte resimde anarşist ve devrimciyiz. Ben figürlerimi çıplak çiziyorum ve hiç erkek figürü kullanmıyorum. Erkekler kaba oldukları ve kadınlara eziyet ettikleri için eserlerimde hemcinslerimi kullanmamayı tercih ediyorum. Benim eserlerimde kedi, kuş gibi hayvan figürleri bile dişidir" dedi.

"Biz sanatçılar naif ve kabuğu ince karakterleriz" diyen Ayşen Karakaya ise silahlarının sanatları olduğunu belirterek, "Sanattan başka bir şey kullanmayı bilmeyiz. Ok atamıyoruz ama boya atıyoruz. Bizim ses çıkarma yolumuz sanatımızdır" diye konuştu.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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