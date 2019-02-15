Aleyna Tilki Kemer'de konser verdi

ANTALYA, () - KEMER Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği etkinlikte Aleyna Tilki konser verdi. Salonu dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

Kemer Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konser, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Başkanı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğindeki konsere, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetici ve üyeleri, muhtarlar ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce Kemerli izledi. Etkinliğe gelen tüm konuklara çiçek hediye edildi.

'GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonun açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Gül, “Geçen yıl yaptığımız Altın Nar Festivali'nde değerli sanatçımız Aleyna Tilki'yi siz değerli Kemerlilerle buluşturmuştuk. O zaman gençler 'Başkanım, sanatçımızı 14 Şubat'ta yeniden Kemer'de görmek istiyoruz' dediler. Hemen ertesi gün gerekli görüşmeleri yapıp 14 Şubat'ta değerli sanatçımızı siz seven ve sevilen gençlerle yeniden buluşturmak için hazırlıklara başladık. Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

'EĞİTİMİN VE TURİZMİN EMRİNDEYİZ'

Belediye olarak eğitim ve turizmin her zaman emrinde olduklarını anlatan Başkan Gül, "Geleceğimiz olan ve Atatürk'ün izinde olan siz gençlerin, iyi yetişmesi için eğitime her zaman destek oluyoruz. Öğrencilerimizin okula ulaşımını sağlamak için servis araçları tahsis ediyoruz. Okulların eksikliklerini gideriyor, öğrencilerimizi başarısını teşvik etmek amacıyla bisiklet ve tablet hediye ediyoruz. İlçemizin tanıtımı ve turizmi içinde de yıl boyunca çalışıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Antalya'ya 13 milyon 600 bin turist geldiğini de hatırlatan Başkan Gül, "Bu turistlerin 4 milyonunu Kemer'imize getirdik. Türkiye'yi karış karış gezerek, il il ziyaretler yaparak ilçemizi tanıttık. Yerli turizmden aldığımız payı yüzde 5'ten yüzde 35'e çıkardık" dedi.

ŞARKILARI BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Aleyna Tilki, şarkılarını seslendirdi. Seyirciler, bazı şarkılarda sanatçıya eşlik etti, cep telefonlarıyla görüntü aldı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, konser sonunda Aleyna Tilki'ye çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.

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