Aldıkları içki ve cipslerin parasını ödemeden kaçtılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfe sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan kişiler aldıkları içki, cips ve çerezlerin parasını ödemeden kaçtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan bir büfeye gelen 3 kişi içki, cips, çerez ve çikolata aldı. Büfe sahibi Cevat Koyuncu'nun başka bir müşteriye bakmasını fırsat bilen 3 kişi bir anda aldıklarıyla kaçtı. Cevat Koyuncu, 3 kişinin peşinden koştuysa da gençleri yakalamayınca polisi aradı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 3 kişinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Cevat Koyuncu, benzeri olayları daha önce de yaşadığını ve dikkatli olmaya çalıştığını söyledi.