Albayrak : Tarihi yapılar kimliklerine yeniden kavuşuyor

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Yolu güzergâhı üzerinde bulunan tarihi Ahmet Suphi Efendi Konağı’nı kendi imkânları ile restore ettirerek eski kimliğine kavuşturan konak sahibi Kaya ailesine teşekkür plaketi verdi.

Mustafa ve Kadriye Kaya çifti, Kurtuluş Yolu güzergâhı üzerinde yer alan Çakallı mevkiindeki tarihi Kasımzade Ahmet Suphi Efendi Konağı’nı kendi imkânları ile restore ettirerek eski günlerine döndürdü.

Uzun yıllar bu konakta yaşayan, evin hem gelini hem de kızı olduğunu söyleyen Kadriye Kaya, konağın yeniden eski haline gelmesi ile duygulu anlar yaşadığını belirterek; “Uzun yıllar yaşadığım ve anılarımın en güzel günlerini geçirdiğim konağı yeniden bu haliyle görmek hem anılarımızı canlandırıyor hem de bizi çok mutlu ediyor. Herkesin bu duyarlılığı gösterip geçmişine sahip çıkması çok önemli. ” dedi.

Mustafa ve Kadriye Kaya çiftine duyarlılıkları için teşekkür eden ve Samsun Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi veren Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak; “Kaya ailesi hem kendi geçmişlerine sahip çıktı hem de Samsun tarihine değerli bir katkıda bulundu. Duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

ALBAYRAK: “TARİHİ YAPILAR KİMKLİKLERİNE YENİDEN KAVUŞUYOR”

Kurtuluş Yolu projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan Amasya’ya uzanan tarihi yolculuğunu tarih ve kültür turizmine kazandırma çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, güzergâh üzerinde bulunan tarihi yapıları da gözden geçirerek orijinal halleriyle yeniden günümüze kazandırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, günümüzde kişiliği ve tarihi kimliği olan birçok binanın yıkılarak yerlerine sağlıksız binaların yapıldığına dikkat çekerek; “Geçmişi yansıtan binaların korunması ve yeniden kimliklerine kavuşturulması için çaba gösteriyoruz. Çok önem verdiğimiz Kurtuluş Yolu projesi güzergâhındaki tespit ettiğimiz tarihi ve kültürel yapıları da restore edip ortaya çıkartmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda bir ticaret yolu olan güzergâh üzerinde o zamanlar var olan hanların ve tespit ettiğimiz bir hamamın yeniden ortaya çıkartılması için de planlarımız var. Yine Çakallı mevkiinde yer alan tarihi Kasımzade Ahşap Camisini de korumaya alarak en güzel haliyle turizme kazandıracağız” diye konuştu.

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