Albayrak, pazarda bez torba dağıttı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, doğa dostu projesi kapsamında bez torbalar yaptırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesindeki ziyaretleri sırasında semt pazarına girerek vatandaşlarla sohbet edip, bez torbaları dağıttı. Çevreyi korumaya yönelik projelerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Albayrak, "Sanayileşmenin artması, üretim ve tüketim şekillerinin değişmesi ile beraber çevre kirliliği de hat safhaya ulaşmış durumda. Tekirdağ gibi hem doğal güzelliklere hem de güçlü sanayi kuruluşlarına sahip bir kentte çevreyi korumaya yönelik projelerin geliştirilmesi son derece önemli. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza da gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim" dedi.