Albayrak: Hedefimiz Uçmakdere'nin eko köy olması

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki tarihi mimari dokuyu gün ışığına çıkarmak amacıyla başlatılan 'Miras Atölyesi I' ve 'Miras Atölyesi II' projeleri devam ediyor. Bu kapsamda Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde Miras Atölyesi II Projesi içerisinde yer alan binaların yer teslim töreni ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yer teslim töreninde; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Uçmakdere Mahalle Muhtarı Burhan Elmas ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Uçmakdere'nin tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Uçmakdere'nin eski zamanlarını hatırladıkça Miras Atölyesi projesinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Burası hem doğa güzellikleri hem yetişen tarımsal ürünleri hem de tarihi ile son derece önemlidir. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı görevine geldiğimde Uçmakdere'ninmakus tarihini değiştirme konusunda kararlıydım. Miras Atölyesi projesi ile Uçmakdere'yi Türkiye'nin en güzel eko köyü yapmayı hedefledik. Sadece Uçmakdere de değil; Gaziköy, Hoşköy, Mürefte, Kirazlı, Çınarlı gibi mahallelerimizde de aynı çalışmayı yapacağız. Önemli olan projesi Uçmakderelilerin benimsemedir. Bu bölge sit alanı olduğu için çivi çakmak dahi uzun bir yoldan geçiyor. Bugün itibari ile buradaki evlerimizin restorasyonuna başlıyoruz. 52 tane tescilli evi orijinal haline getirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Tekirdağ'ın vizyonlarından biri de turizm. Türkiye'de iki denizle de komşu olan sayılı şehirlerden biriyiz. Tekirdağ'da nereye elinizi atsanız tarih çıkar. Bu bölgede bağcılık turizmin en güzel örnekleri var. Ben gelecek sürecin çok iyi olacağına inanıyorum. Ben bu projenin Şarköy ve Uçmakdere'ye hayırlı olmasını diliyorum. Biz sonuna kadar bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için çalışacağız" dedi.

Miras Atölyesi II Yer Teslim Töreni, Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin'in proje hakkında gerçekleştirdiği sunum ile son buldu.

