Albayrak: '11 İlçeye 11 Okul' projesiyle Türkiye'de ilki gerçekleştirdik

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak '11 İlçeye 11 Okul' projemiz ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zeki Algur İlkokulu, düzenlenen törenle açıldı. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ile vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve halk oyunları gösterisi ile devam eden açılış töreninde konuyan Kadir Albayrak, "Çerkezköy, Tekirdağ'ın en fazla göç alan ilçesi, dolayısıyla her yıl okul ihtiyacı artıyor. Ben, bir kez daha Zeki Algur'u böylesi güzel bir okulu hayata geçirdiği için kutluyorum. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak '11 İlçeye 11 Okul' projemiz ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bunun dışında 100'e yakın okulun bakım, onarım, doğalgaz ve mantolama sistemleri gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ikinci döneminde Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri arasında olacak. Bu konudaki en önemli dayanağımız da eğitimdir" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Zeki Algur İlkokulu'nun hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, "Çerkezköy, ciddi şekilde göç alan ve her gün yeni hizmetlere ihtiyaç duyan bir ilçemiz. Bunun için okullarımızın fiziki şartlarının en iyi dereceye getirilmesi ve çocuklarımızın modern, huzurlu bir eğitim- öğretim hizmeti alması için Milli Eğitim camiası, Valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz ve tabi ki Çerkezköy özelinde hayırseverlerimizin de destekleri ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çerkezköy ilçemizde toplam 27 okulumuz yapıldı ve yapılacak. Bu okulların 14 tanesinin hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılması ayrı bir önem taşıyor. Ben bu nedenle Çerkezköylü vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tekirdağ'da ikili eğitimden tekli eğitime geçirilebilmesi amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılı itibari ile tüm ilçelerimizde tekli eğitime geçmenin planlarını yaptık ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın gelecekte sorgulayan, düşünen, ülkemizi iyi yerlere taşıyan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyen insanlar olabilmesi için eğitim çok önemli bir yerde duruyor. Bu nedenle biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben Zeki Algur'a hem kendi adıma hem de Çerkezköylü çocuklar adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.