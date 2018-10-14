Albay Sancaktar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, il genelindeki şehit ve gazi ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Albay Sancaktar, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte ilk olarak 1993 yılında Mardin'in Derik İlçesine bağlı Dumanlı mezrasında, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süreyya Atalay'ın Merkez Değirmenocağı Köyündeki ailesini ziyaret etti. Anne Hatice Atalay ile görüşen Albay sancaktar, daha sonra ise yine aynı köyde ikamet eden merhum Kore Gazi Mustafa Koca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, ziyaretlerinin devamında, 2010 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak ve 1997 yılında Kuzey Irak'ta silahına bakım yaparken roket fişeğinin patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Kuyluk'un ailelerini ziyaret etti. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Komutanımızla birlikte sık sık şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyaretlerimiz olacak. Tüm şehitlerimize ve merhum gazilerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim." dedi.

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