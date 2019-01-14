Albay Gülcan, Kaymakam Cinbir'i ziyaret etti

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesine gelen ikmal gemisi TCG Akar'ın komutanı Albay Ahmet Gülcan, Kaymakam Şevket Cinbir'i ziyaret etti.

TCG Akar, Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Taktik Tatbikatı kapsamında ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Limanı'na yanaştı. Gemi; şehit aileleri, gaziler ve öğrencilerin ziyaretine açılırken, Gemi Komutanı Deniz Albay Ahmet Gülcan da Kaymakam Şevket Cinbir'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Cinbir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Albay Gülcan da ülke karasularının güvenliği için daima görev başında olduklarını vurguladı.



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