Alaşehir TSO'dan öğrencilere destek

ALAŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İlköğretim Haftası için Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde okuyan dar gelirli öğrencilere kaban, ayakkabı ve çanta olmak üzere 680 parça eşya dağıttı.

Alaşehir TSO Başkanı Mustafa Seyhan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. TSO Başkanı Seyhan, "Sarıgöl'de 50 öğrenciye kaban, 100 öğrenciye ayakkabı, 60 öğrenciye ise çantalarını teslim ettik. Alaşehir'de 100 öğrencimize kaban, 250 öğrencimize ayakkabı,120 öğrencimize ise çanta verilecek. 40 bin TL tutarındaki yardımla, dar gelirli öğrencilerimizin eksiklerini bir nebze olsun karşılamış olduk. Çocuklarımızı çok seviyoruz, geleceğimiz çocuklarımızdır" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Alaşehir TSO'nun yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa) ,()

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