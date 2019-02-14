Alaşehir'den tanıtım amacıyla 3 büyük kentte üzüm pekmezi ikramı

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi'nce kurulan ekip, Türkiye'nin en büyük 3 kentinde, yörenin üzüm pekmezinin tanıtımını yapmak için ürünü ikram etmeye başladı.

Alaşehir Belediyesi, 'Üzümün Başkenti Alaşehir'den İçinizi Isıtmaya Geldik' adlı proje hazırladı. Görevlendirilen bir ekip, İstanbul, Ankara ve İzmir'in en işlek caddelerinde vatandaşlara 'Üzüm Pekmezi' ikram etmeye başladı. Şifa kaynağı olarak tanımlanan üzüm pekmezi, yoğun ilgi gördü. Soğuk havalarda ikram edilen üzüm pekmezi, vatandaşların içini ısıttı. Vatandaşlar, ikramlarından dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a teşekkür etti. Başkan Uçak, "Soğuk kış aylarında içimizi ısıtan şifa kaynağı pekmezimize talep gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, Üzümün Başkenti Alaşehir'imizden selamlar ve saygılar gönderiyorum. Alaşehir üzüm pekmezi çok yakında tüm Türkiye'de belirlenen satış noktalarından temin edilebilecek. Marka bir şehir olmak yolunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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